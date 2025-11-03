सरदार वल्लभभाई पटेल यांना वंदन
पणदूर ः येथील पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालयात सरदार वल्लभभाई पटेल यांना अभिवादन करताना अधिकारी व विद्यार्थी.
कुडाळ, ता. ३ ः पणदूर येथील पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान संस्था सचिव डॉ. अरुण गोडकर यांनी भूषविले. कार्यक्रमाची सुरुवात सरदार पटेल यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून झाली. प्राचार्य प्रा. राजेंद्र पवार यांनी प्रास्ताविकात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्याचा आढावा घेत, त्यांच्या राष्ट्रनिर्मितीतील योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यानंतर सरदार पटेल यांच्या जीवनकार्यावर आधारित माहितीपर व्हिडिओ फीत दाखविली. विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून त्यांच्या कार्याचा सखोल परिचय झाला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण गोडकर यांनी विद्यार्थ्यांना सरदार पटेल यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन केले. ‘एनएसएस’ विभागप्रमुख प्रा. धोंडू गावडे आदी उपस्थित होते. प्रा. धोंडू गावडे यांनी सूत्रसंचालन केले. दीपेश सावंत यांनी आभार मानले.
बेळणेकरांकडून विद्यार्थ्याला सायकल
कुडाळ, ता. ३ ः गावाच्या विकासासोबत समाजातील गरजवंत विद्यार्थ्यांना हातभार लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करणारे भाजप तालुका सरचिटणीस योगेश बेळणेकर यांनी वाडोस धनगरवाडी येथील रमेश भागोजी वरक (वय १४) या विद्यार्थ्याला स्वखर्चाने सायकल भेट दिली. रमेश हा वाडोस हायस्कूलमधील विद्यार्थी रोज ३ ते ४ किलोमीटर पायी प्रवास करून शाळेत जात होता. या विद्यार्थ्याची शिक्षणातील आवड पाहून श्री. बेळणेकर यांनी त्याला सायकल भेट दिली. दरम्यान, ही मदत नसून आपले सामाजिक कर्तव्य आहे, असे मत श्री. बेळणेकर यांनी यावेळी व्यक्त केले. या उपक्रमाचे वाडोस पंचक्रोशीत कौतुक होत आहे.
