झाराप, गोंधयाळे मदरशांचे वर्चस्व
कुडाळातील विविध स्पर्धा; फातिमाबी ट्रस्टचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ ः फातिमाबी मेमोरियल ट्रस्टतर्फे आयोजित जिल्हास्तरीय वक्तृत्व, गायन आणि प्रश्नमंजुषा स्पर्धांमध्ये झाराप मदरसा आणि गोंधयाळे मदरसा यांनी यंदाही वर्चस्व प्रस्थापित केले. एकूण नऊ शाळांनी या स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवला.
स्पर्धांचे आयोजन फातिमाबी मेमोरियल ट्रस्ट आणि फातिमाबी जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक उर्दू सेमी इंग्लिश स्कूल, मस्जिद मोहल्ला, कुडाळ येथे केले होते. स्पर्धेचे उद्घाटन प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुशे यांच्या हस्ते झाले. सिंधुदुर्ग जिल्हा मुस्लिम समाज उत्कर्ष समिती अध्यक्ष मुश्ताक शेख, नगरसेवक अॅड. राजीव कुडाळकर, अब्दुल रहमान अहमद शेख, नगरसेविका आफ्रिन करोल, तसेच फातिमाबी मेमोरियल ट्रस्टचे हमीद शेख व समद शेख प्रमुख पाहुणे म्हणून तसेच मौलाना अफजल, मौलाना मुकीब, मुख्याध्यापिका सारा जमीर अहमद शेख, रहेमतबी जमील शेख, अनीसा शौकत शेख, आफरिन नासिर शेख आदी उपस्थित होते.
स्पर्धांचे निकाल असा ः वक्तृत्व स्पर्धा (लहान गट) : आचरे उर्दू हायस्कूल, झाराप मदरसा दारुल उलूम फैजाने जारी मियाम, गोंधयाळे उर्दू जिल्हा परिषद शाळा. मोठा गट : झाराप मदरसा, गोंधयाळे मदरसा, ई.बी.टी. हायस्कूल, विजयदुर्ग ठाकूरवाडी. गायन स्पर्धा (लहान गट) : झाराप मदरसा, ई.बी.टी. हायस्कूल, ठाकूरवाडी, विजयदुर्ग, गोंधयाळे मदरसा. मोठा गट : गोंधयाळे मदरसा, सेंट्रल उर्दू हायस्कूल, सावंतवाडी, झाराप मदरसा. प्रश्नमंजुषा स्पर्धा (लहान गट) : गोंधयाळे मदरसा, मस्जिद मोहल्ला सेमी इंग्लिश उर्दू शाळा, झाराप मदरसा. मोठा गट : हरकुळ बुद्रुक उर्दू हायस्कूल, कोकण उर्दू हायस्कूल, विजयदुर्ग, ई.बी.टी. हायस्कूल, ठाकूरवाडी, विजयदुर्ग. परीक्षक म्हणून मौलाना अफजल आणि मौलाना मुकीब यांनी काम पाहिले. हमीद शेख आणि समद शेख यांनी आभार मानले.
