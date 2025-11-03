वेंगुर्ले-मालवण रस्ता बनला खड्डेमय
वेंगुर्ले-मालवण रस्ता बनला खड्डेमय
अपघातांत वाढ; तत्काळ डागडुजी करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ३ ः वेंगुर्ले ते मालवण सागरी महामार्गावर दाभोली येथे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने वाहन चालकांना प्रचंड त्रास होत आहे. या रस्त्यावर अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे तत्काळ दुरुस्ती करण्याची मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर यांनी केली. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदनही दिले.
वेंगुर्ले-कोरजाई-मालवण या सागरी मार्गावर दाभोली भागात खूप जास्त खड्डे पडल्याने रस्त्याची वाताहत झाली आहे. या मार्गे जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांना ये-जा करतेवेळी मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. दाभोली हा भाग दुर्गम असल्याने रस्ता वळणावळणाचा आहे. त्यात रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनांना भयंकर अडथळा होतो व अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी तत्काळ रस्त्याची दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम तातडीने सुरू करावे, अशी विनंती श्री. मांजरेकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय अभियंता वेंगुर्ला यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. ‘सार्वजनिक बांधकाम’चे कनिष्ठ अभियंता राहुल आडोळे यांनी हे निवेदन स्वीकारले. यावेळी शिवसेनेचे आडेली जिल्हा परिषद मतदार संघ विभागप्रमुख मितेश परब, आडेली ग्रामपंचायत सदस्य सुधीर धुरी, ग्रामस्थ सिद्धेश टेमकर, सतीश मांजरेकर, श्री. धरणे आदी उपस्थित होते.
