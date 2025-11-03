दिव्यांगासाठी कार्यरतांना पुरस्कारासाठी आवाहन
दिव्यांगांसाठी कार्यरतांना
पुरस्कारासाठी आवाहन
सिंधुदुर्गनगरी ः साईकृपा अपंगशक्ती बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, कसाल यांच्यातर्फे प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही ३ डिसेंबरला राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित केला आहे. या सोहळ्यात राज्यभरातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणारे, तसेच दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत व्यक्तींचा गौरव करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक, क्रीडा, रोजगार-स्वयंरोजगार, सामाजिक योगदान, विशेष प्रतिभावंत, प्रेरणादायी व्यक्ती आणि आयुष्यगौरव अशा विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. इच्छुकांनी आपली माहिती १५ नोव्हेंबरपर्यंत अध्यक्ष अनिल शिंगाडे, साईकृपा अपंगशक्ती बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, कसाल (ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग) या पत्त्यावर पाठवावी, असे आवाहन संस्थेने केले आहे.
मालवण येथे
बुधवारी जत्रोत्सव
मालवण : येथील ग्रामदेवता रामेश्वर नारायण मंदिराचा वार्षिक दीपोत्सव व श्री देव नारायण मंदिराचा जत्रोत्सव बुधवारी (ता. ५) साजरा होणार आहे. रात्री १२ वाजता गोरे दशावतार नाट्यमंडळाचे नाटक, पहाटे दहीहंडी व देवस्थानचे कार्यक्रम होणार आहेत. भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन देवस्थानने केले आहे.
अजित पवार गटाची
बुधवारी वेंगुर्लेत सभा
वेंगुर्ले : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट), वेंगुर्ला तालुका कार्यकारिणीची मासिक सभा बुधवारी (ता. ५) कॅम्प येथील महिला काथ्या कारखान्यात होणार आहे. सभेत नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत चर्चा होणार असून सर्व पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन तालुकाध्यक्ष संदीप पेडणेकर यांनी केले आहे.
नेमळेत १२ पासून
जत्रोत्सवाचे आयोजन
सावंतवाडी ः नेमळे येथील श्री देव कलेश्वर-मलेश्वर पंचायतन देवस्थानाचा वार्षिक जत्रोत्सव मंगळवारी (ता. ११), तर श्री देवी सातेरी देवस्थानाचा वार्षिक जत्रोत्सव बुधवारी (१२) होणार आहे. यावेळी सकाळी धार्मिक विधी, रात्री पालखी व आजगावकर दशावतार नाट्यमंडळाचे नाटक सादर होईल. भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मानकरी मंडळींनी केले आहे.
