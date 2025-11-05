रत्नदुर्गवरील शिवसृष्टी पर्यटकांच्या पसंतीस
रत्नागिरी ः रत्नदुर्ग किल्ल्यावर उभारलेले सुंदर शिवसृष्टीचे सौंदर्य विद्युत रोषणाईत अधिक खुलून दिसते.
‘शिवसृष्टी’ ठरली रत्नागिरीचे आकर्षण
सव्वा लाख पर्यटकांची भेट; रोजगार निर्मिती
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ ः रत्नागिरी शहराचे ऐतिहासिक वैभव असलेल्या रत्नदुर्ग किल्ल्यावर साकारण्यात आलेली ‘शिवसृष्टी’ आता पर्यटकांच्या आकर्षणाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरत आहे. शिवसृष्टीचे लोकार्पण झाल्यापासून आजपर्यंत तब्बल एक लाख वीस हजार पर्यटकांनी या शिवसृष्टीला भेट दिली आहे. या विक्रमी प्रतिसादामुळे रत्नागिरीच्या वैभवात मोठी भर पडली असून, शहराच्या पर्यटनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. शिवसृष्टीमुळे रत्नागिरी शहर पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. या वाढलेल्या पर्यटकांमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या असून, येथील स्थानिक उद्योगधंद्यांनाही मोठी चालना मिळाली आहे. या शिवसृष्टीचे सर्वात मोठे आणि खास वैशिष्ट्य म्हणजे, हे ‘अरबी समुद्राच्या बाजूला असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पहिले स्मारक’ आहे.
