‘अजमेर एक्स्प्रेस’ला सिंधुदुर्ग रेल्वेस्थानकात थांबा
ग्रामस्थांकडून स्वागत; कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय समितीच्या प्रयत्नांना यश
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३ ः कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय समितीच्या अथक प्रयत्नाने तसेच कोकण रेल्वे बोर्ड व रेल्वे प्रशासनाच्या सहकार्याने जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावर ‘मरुसागर- एरणाकुलम-अजमेर एक्स्प्रेस’ या गाडीला प्रथमच थांबा मिळाला आहे. आज पहिल्या दिवशी या गाडीचे कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या तसेच दशक्रोशीतील ग्रामस्थांनी गाडीला पुष्पहार व श्रीफळ वाढवून स्वागत केले.
सिंधुदुर्ग हे जिल्हा मुख्यालयाचे मुख्य रेल्वेस्थानक असल्याने येथे जलद गाड्यांना थांबा मिळावा, या मागणीसाठी सातत्याने कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय व संघर्ष समितीतर्फे अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू होते. यासाठी जनआंदोलन उभारून रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे यांच्या माध्यमातूनही रेल्वे मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता.
याच पार्श्वभूमीवर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, कोकण रेल्वे रिजनल मॅनेजर शैलेश बापट, कोकण रेल्वे बोर्डाने सिंधुदुर्ग स्टेशनवर मरूसागर एर्णाकुलम अजमेर एक्स्प्रेस या साप्ताहिक जलद गाडीला थांबा मंजूर केला आहे. ही गाडी आज दुपारी १.२० ला आली असता प्रवासी संघटनेने स्वागत केले. कोकण रेल्वे प्रवासी संघर्ष आणि समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पावसकर, सचिव अजय मयेकर, जिल्हा समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर, उपाध्यक्ष परशुराम परब, जिल्हा कार्याध्यक्ष शुभम परब, सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानक संघटना अध्यक्ष आप्पा मांजरेकर, सचिव सुमित सावंत, उपाध्यक्ष प्रणाली अवसरे, जिल्हा सहसचिव साई आंबेरकर, कसाल सरपंच राजन परब, तळगाव सरपंच लता खोत, जयेंद्र परब, रिक्षा संघटना अध्यक्ष सुनील पाताडे, गावराई सरपंच सोनल शिरोडकर, मंदार पडवळ, सहसचिव राहूल शिर्के, विष्णूप्रसाद दळवी, महेश परुळेकर, विलास पालव आदी उपस्थित होते.
पाठपुरावा सुरू ठेवणार ः पावसकर
प्रवासी संघटनेच्या सततच्या पाठपुरावामुळे लांब पल्ल्यांच्या काही गाड्यांना कणकवली व सिंधुदुर्ग स्थानकावर थांबा मंजूर झाला आहे. तसेच संघटनेच्या मागणीनुसार सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावर तिकीट आरक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. यापुढेही कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय समितीतर्फे खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे यांच्या माध्यमातून रेल्वेच्या विविध समस्यांसाठी प्रयत्न सुरू राहणार आहेत. रेल्वेच्या काही नियमित गाड्यांना येथे थांबा मिळावा व प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न कायम राहणार असल्याचे रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश पावसकर यांनी सांगितले.
