-दापोली-मंडणगड महामार्गावर, खोंडा परिसरात उघडी डीपी
दापोली ः महामार्गावर खोंडा परिसरातील रोहित्राला झाकण नसल्याने ते धोकादायक ठरू शकते.
खोंडा परिसरातील रोहित्र धोकादायक
दापोली, ता. ३ ः दापोली ते मंडणगड या अत्यंत वर्दळीच्या मार्गावर खोंडा परिसरात तलघरकर यांच्या सर्व्हिसिंग सेंटरसमोर असलेल्या ‘मोहम्मद पॅराडाईज’ या इमारतीच्या अगदी समोर, विजेच्या खांबाला असलेले रोहित्र उघडे असल्याने धोकादायक ठरत आहे. हे रोहित्र मुख्य मार्गालगत असल्याने अनेक वाहने या परिसरात थांबतात. तसेच जवळच निवासी इमारती असल्यामुळे लहान मुलांची ये-जा असते. या रोहित्राची तातडीने दुरुस्ती करून तिला सुरक्षित झाकण बसवावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व वाहनचालकांनी महावितरण कंपनीकडे केली आहे.
