नाचणे, निवळी, हातखंबा येथे जनजागृती
२५O०२१६२
रत्नागिरी ः लाचलुचपत विभागातर्फे दक्षता जनजागृती सप्ताहांतर्गत नागरिकांशी संवाद साधताना अधिकारी.
भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत जनजागृती
रत्नागिरी, ता. ५ ः दक्षता जनजागृती सप्ताहाच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ग्रामपंचायत नाचणे, निवळी बाजारपेठ, निवळी तिठा रिक्षास्टँड, हातखंबा रिक्षास्टँड झरेवाडी, पावस बसस्थानक, ग्रामपंचायत गोळप, एमआयडीसी रत्नागिरी व मिरजोळे येथे भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत सविस्तर माहिती देऊन मार्गदर्शन करण्यात आले. शासकीय लाचखोर अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरूद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले. भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृतीपर संदेश प्रसारित करण्यात आला असून, सोशल मीडियाद्वारे व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृतीपर संदेश प्रसारित करण्यात आला आहे. संबंधित तक्रारीकरिता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील टोल फ्री क्र. १०६४ यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
