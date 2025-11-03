गव्याची धडक बसल्यामुळे इन्सुलीत दुचाकीस्वार जखमी
02198
गव्याची धडक बसल्यामुळे
इन्सुलीत दुचाकीस्वार जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ३ ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील इन्सुली घाटीत दुचाकीस्वाराला गव्याने धडक दिली. यात दुचाकीस्वार मनोज धोंडू सावंत (वय २९, रा. इन्सुली डोबाशेळ) हा जखमी झाला. घाट रस्त्यावर दहा ते बारा गवे अचानक आडवे आल्याने हा अपघात झाला. यात दुचाकीचे फार मोठे नुकसान झाले. ही घटना रविवारी (ता.२) रात्री घडली.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, इन्सुली डोबाशेळ येथील मनोज सावंत हा काल रात्री दुचाकीने सावंतवाडी येथून घरी येत होता. दरम्यान, घाटात अचानक गव्याने त्याच्या दुचाकीला धडक दिली. सुदैवाने त्याला मोठी दुखापत झाली नाही. मात्र, दुचाकीचे फार मोठे नुकसान झाले. यावेळी उत्कर्ष युवक मंडळाचे स्वागत नाटेकर, नितीन राऊळ, अनिरुद्ध पालव, रामचंद्र पालव, पिंट्या नाईक, आशीर्वाद पालव, संकेत राऊळ, महेंद्र पांडे यांनी घटनास्थळी येत जखमीला मदत केली, तर महामार्गावर असलेल्या गव्यांना हाकलून जंगलात पाठवले. महामार्गावर येणाऱ्या गव्याच्या कळपाला आवर घाला, अशी मागणी स्थानिक आणि वाहनधारकांतून होत आहे.
