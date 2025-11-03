डॉ. केतन चौधरी यांचा गौरव
रत्नागिरी ः मत्स्य अभियांत्रिकीचे प्राचार्य डॉ. केतन चौधरी यांना रोटरी क्लब रत्नागिरीकडून टीचर्स एक्सलन्स पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
रत्नागिरी, ता. ३ ः मत्स्य अभियांत्रिकीचे प्राचार्य डॉ. केतन चौधरी यांना रोटरी क्लब रत्नागिरीकडून टीचर्स एक्सलन्स पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. यावर्षीचा टीचर एक्सलन्स अॅवॉर्ड सोहळा हॉटेल विवेक येथे पार पडला. येथील रोटरी क्लबमध्ये गेल्या ६८ वर्षापासून कार्यरत असून, विविध सामाजिक उपक्रम राबवत आहेत. क्लबकडून दरवर्षी टीचर्स एक्सलन्स अॅवॉर्ड किंवा नेशन बिल्डर अॅवॉर्ड दिले जातात. रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट ३१७०चे प्रांतपाल डॉ. लेनी डिकोस्टा यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. डॉ. केतन चौधरी हे गेल्या ३० वर्षापासून मत्स्य महाविद्यालय शिरगाव रत्नागिरी येथे कार्यरत असून, शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षणात केलेल्या कार्याबद्दल त्यांना गौरवण्यात आले. प्रांतपाल लेनी डिकोस्टा यांनी त्यांचा गौरव केला.
