गावमळा परिसरातील रस्त्यावर पाणी
संगमेश्वर ः मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील गावमळा परिसरात रस्त्यालगत गटार व्यवस्था नसल्याने नागरिक, पादचारी तसेच शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. पावसाळ्यात रस्त्यावर साचणारे पाणी वाहतुकीस अडथळा निर्माण करत असून, गाड्यांमधून उडणारे पाणी पादचाऱ्यांवर उडत असल्याने नागरिकांना भिजत प्रवास करावा लागत आहे. ठेकेदार कंपनीने रस्त्याचे काम करताना पाणी निचऱ्याची व्यवस्था न केल्यामुळे शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी जाऊन पिकांचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत असून, प्रशासनाने या समस्येकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. वाहनचालक आणि पादचारी दोघांनाही दररोज या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. रस्त्याच्या कडेला गटार बांधकाम किंवा पाणी निचऱ्याची योग्य व्यवस्था केल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही, असे मत स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केले आहे.
‘स्थानिक’साठी आरक्षण अधिसूचना प्रसिद्ध
रत्नागिरी ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणांची अंतिम आरक्षण अधिसूचना जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद, सर्व तहसील कार्यालये, पंचायत समिती कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर व जिल्हाधिकारी यांच्या https://ratnagiri.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
