''अवकाळी''ग्रस्तांना तत्काळ नुकसान भरपाई मिळावी
कणकवलीः तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना सरपंच गुरुनाथ आचरेकर.
‘अवकाळी’ग्रस्तांना तत्काळ
नुकसान भरपाई मिळावी
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. ४ः भात आणि नाचणी या हंगामी पिकांवर अवकाळी पाऊस व वादळवाऱ्यांचा तडाखा बसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई मिळावी, अशी मागणी कोळोशी ग्रामपंचायतीचे सरपंच गुरुनाथ आचरेकर यांनी केली आहे.
या संदर्भात त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, कणकवली यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. मागील काही दिवसांपासून झालेल्या सततच्या पावसामुळे कोळोशी गावातील शेती मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. या नुकसानीची पाहणी करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी विनंती आचरेकर यांनी अधिकाऱ्यांकडे केली. याशिवाय, जंगली माकडांमुळे बागायती पिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याची माहितीही सरपंचांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. माकडांच्या वाढत्या उच्छादापासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
