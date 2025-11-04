शिवसेनेची परिवर्तन पदयात्रा
रत्नागिरी : येथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शहर परिवर्तन पदयात्रेत सहभागी उपनेते बाळ माने व पदाधिकारी.
ठाकरे शिवसेनेची रत्नागिरीत परिवर्तन यात्रा
समस्यांकडे वेधले लक्ष ; चार प्रभागात आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या रत्नागिरी शहर परिवर्तन पदयात्रेला ग्रामदैवत श्री देव भैरीच्या दर्शनाने सुरुवात झाली. पक्षाचे उपनेते आणि माजी आमदार बाळ माने यांच्या नेतृत्वाखाली ही पदयात्रा शहरातील सर्व प्रभागांतून काढण्यात येणार आहे. नगरपालिका निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी शहरातील विविध समस्यांकडे लोकांचे लक्ष वेधण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे आहे.
रत्नागिरी शहरात सुरवातीला पदयात्रा भगवती मंदिर येथून निघाली व दत्तमंदिर किल्ला, मारुती मंदिर, पठाणवाडी किल्ला, सांबमंदिर किल्ला, भाटकरवाडा, ज्योतिबा मंदिर, राममंदिर, सरकारवाडीमार्गे भैरी मंदिर येथे सांगता करण्यात आली. सायंकाळी पदयात्रा विठ्ठल मंदिर, भडंगनाका येथून निघून सदानंदवाडी, मांडवी मंदिर, मांडवी बीच हनुमान मंदिर, मांडवीनाका, दत्तमंदिर, घुडेवठार, चवंडेवठार, तेलीआळी, संत तुकडोजी महाराज मंदिर, राममंदिरमार्गे रत्नागिरी बसस्थानक येथे सांगता झाली. शहरातील १०, ११, १४ आणि १५ या प्रभागांमधून निघालेल्या या पदयात्रेला कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या वेळी शहरप्रमुख प्रशांत साळुंखे, उपशहरप्रमुख नितीन तळेकर, सलील डाफळे, शहर संघटक प्रसाद सावंत, विभागप्रमुख अमित खडसोडे, राजन शेट्टे, प्रशांत सुर्वे, राजाराम रहाटे, रोहित मयेकर, प्रकाश गुरव, माजी नगरसेविका रशिदा गोदड, राजश्री शिवलकर, सेजल बोराटे, उन्नती कोळेकर, विजया घुडे, पुजा जाधव, रमीजा तांडेल, सालिया वस्ता, स्मिता काटकर, शिरधनकर, मयेकर, दिलावर गोदड, बाबू बंदरकर, राजू सुर्वे, साजिद पावसकर, मुद्दसर तांडेल, बिपिन शिवलकर आदी शिवसेना (उबाठा) पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
कोट
रत्नागिरीच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या प्रश्नांच्या समाधानासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व महाविकास आघाडी कटिबद्ध आहे. आगामी निवडणुकीत रत्नागिरीकरांनी आशीर्वाद द्यावा.
- बाळ माने, माजी आमदार
