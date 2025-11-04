चेंदवण ''स्वयंभू''तर्फे शेतकऱ्यांना बोनस
चेंदवण ः स्वयंभू डेअरी संस्थेच्या ग्राहकांना किटली वस्तू वाटप करताना अध्यक्षा रश्मी नाईक, सत्यवान परब आदी मान्यवर.
कुडाळः चेंदवण स्वयंभू दुग्ध व्यावसायिक सहकारी डेअरी संस्थेचा २०२४-२५ या वर्षातील १८ हजार रुपयांचा बोनस नुकताच वितरित करण्यात आला. या कार्यक्रमात नियमित दूध पुरवठा करणाऱ्या ग्राहकांना स्टीलच्या किटल्या भेटवस्तूरूपात देण्यात आल्या.
यावेळी संस्थेच्या अध्यक्षा व माजी उपसरपंच रश्मी नाईक म्हणाल्या, ‘‘दुध उत्पादन आणि दूध उत्पादक वाढवण्यासाठी चेंदवण स्वयंभू दुग्ध व्यावसायिक सहकारी दुध डेअरी संस्था नेहमीच प्रयत्नशील राहील. या वर्षी संस्थेचा बोनस पाच पटीने वाढविण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, योजनांचा लाभ आणि उत्तम दुध उत्पादनाचे मार्गदर्शन देण्याचे काम संस्था करणार आहे.” या कार्यक्रमाला संस्थेचे सचिव श्री. सत्यवान परब तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
तेंडोली ः श्री देव रवळनाथ.
तेंडोली रवळनाथचा
बुधवारी जत्रोत्सव
कुडाळः तेंडोली गावचे ग्रामदैवत श्री देव रवळनाथ पंचायतन यांचा वार्षिक जत्रोत्सव बुधवारी (ता.५) साजरा करण्यात येणार आहे. या जत्रोत्सवानिमित्त विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दिवशी सकाळी ८ वाजल्यापासून दर्शन, ओटी भरणे, नवस बोलणे आणि फेडणे या धार्मिक विधींना सुरुवात होईल. रात्री ८ वाजता पणत्या (टिपर) लावणे, १० वाजता पालखी सोहळा, तसेच ११ वाजता मामा मोचेमाडकर दशावतार मंडळाचे नाटक सादर होणार आहे. जत्रोत्सवाची सांगता दुसऱ्या दिवशी सकाळी दहिकाला विधीने होणार आहे. या उत्सवात सर्व भक्तांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन स्थानिक देवस्थान समिती आणि तेंडोली ग्रामस्थांतर्फे करण्यात आले आहे.
