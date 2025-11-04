डिंगणे शिक्षण प्रसारक मंडळ अध्यक्षपदी कामत
02276
प्रमोद कामत, रोहित नाडकर्णी, विलास सावंत
डिंगणे शिक्षण प्रसारक
मंडळ अध्यक्षपदी कामत
उपाध्यक्षपदी रोहित नाडकर्णी, विलास सावंत
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ४ ः डिंगणे पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ, डिंगणे या संस्थेच्या अध्यक्षपदी प्रमोद कामत यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. डोंगरपाल हायस्कूलच्या सभागृहात आज झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत २०२५-३० या पाच वर्षासाठीच्या नूतन कार्यकारिणीची निवड जाहीर करण्यात आली.
डिंगणे पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ, डिंगणे या संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत झाली. या सभेत २०२५- ३० या कालावधीसाठी संस्थेची नूतन कार्यकारणी निवड करण्यात आली. संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी रोहित नाडकर्णी व विलास सावंत, सचिव नारायण सावंत, खजिनदार लाडू गवस व सहसचिव पदी रामदास नाईक यांची एकमताने निवड करण्यात आली. सभेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. प्रशालेत मुलांची पटसंख्या वाढावी या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे ठरविण्यात आले. प्रशालेत बाह्य शिक्षक मानधन खर्च, मुलांना प्रशालेत येण्यासाठी बस सुविधा लोक वर्गणीतून करण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच प्रशाला रंगरंगोटी, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे ठरविण्यात आले. संस्थेच्या मागील जमा खर्चास सभेने मान्यता दिली. यावेळी श्री. कामत यांनी संस्थेच्या सभासदांनी आपल्यावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविणार. पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून प्रशालेसाठी विकास निधी, साधनसामग्री वाढवण्याकडे आपला कल राहील, असे स्पष्ट करत उपस्थितांचे आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.