सात प्रहरांचा सप्ताह ओझरमध्ये उत्साहात
ओझरम तीर्थवाडी ः येथील विठ्ठल रखुमाईची सजवलेली मूर्ती.
सात प्रहरांचा सप्ताह
ओझरमध्ये उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ४ः श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर समिती (रजि.), ओझरम-तीर्थवाडी, रुक्मिणी महिला मंडळ आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या नियोजनबद्ध सहकार्याने सात प्रहरांचा सप्ताह मोठ्या भक्तीभावाने आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला.
रविवारी (ता.२) पहाटे रामप्रहरी काकडा आरतीने या सप्ताहाचा प्रारंभ झाला. दिवसभर अभिषेक, पूजा-अर्चा, हरिपाठ, स्तोत्र पठण आणि वारकरी भजनाचा आनंदमय माहोल अनुभवायला मिळाला. मंदिर परिसर वारकऱ्यांच्या ‘पांडुरंग विठ्ठल’ नामघोषांनी दुमदुमला होता. सप्ताहाची सुरुवात ग्रामदैवत श्री पावणाई रवळनाथ तसेच गावातील प्रमुख देवदेवतांना मानकऱ्यांनी गाऱ्हाणे घालून करण्यात आली.
यावेळी मुंबई, पुणे आणि परिसरातील महिला, पुरुष, तसेच बाल-वारकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. ओझरम-तीर्थवाडीतील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीचे उत्सव पिढ्यान पिढ्या साजरे होतात. ही परंपरा स्थानिकांसाठी श्रद्धा, संस्कार आणि एकात्मतेचा सोहळा ठरली आहे. प्रत्येक कुटुंबासाठी हा उत्सव म्हणजे वर्षभराच्या विठुरायाच्या कृपेचा प्रसाद मानला जातो. श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर समिती (रजि.) आणि रुक्मिणी महिला मंडळ यांच्यावतीने पंचक्रोशीत विविध सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम राबवले जातात. समाजोपयोगी कार्यासाठी या मंडळाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
