निरवडे ग्रामपंचायतीच्या निविदा प्रक्रियेत वाद
निरवडे ग्रामपंचायतीच्या
निविदा प्रक्रियेवरून वाद
‘सरपंचांचा दाखला’ प्रकरण वादात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ ः ‘‘निरवडे ग्रामपंचायतीच्या निविदा प्रक्रियेतील ‘सरपंचांचा दाखला’ या अटीवरून वाद निर्माण झाला आहे. निविदेतील ही अट वापरून सरपंच सुहानी गावडे या ठराविक ठेकेदारांनाच दाखला देत आहेत. इतरांना दाखला नाकारून, ठेकेदार निश्चित केला आहे, असे सरपंचांकडून सांगितले जात असल्यामुळे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे,’’ असा आरोप नागेश गावडे यांनी केला आहे, तर सरपंच गावडे यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जे-जे ठेकेदार दाखल्यासाठी आले, त्या सर्वांना समानतेने दाखला दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, हा वाद आता जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पोहोचला आहे.
निरवडे ग्रामपंचायतीने निविदा प्रणालीद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या कामांच्या प्रक्रियेवर श्री. गावडे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. या निविदेतील ‘कामाच्या जागेची पाहणी करून सरपंचांचा दाखला निविदेसोबत जोडावा’ या दुसऱ्या अटीवर त्यांनी बोट ठेवत, ही अट तत्काळ काढून टाकावी, अन्यथा या कामांमध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार होण्याची दाट शक्यता असल्याचा आरोप केला. याबाबतचे सविस्तर निवेदन त्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहे. निरवडे सरपंच गावडे यांनी २७ ऑक्टोबरला निविदा प्रणालीने काही कामे प्रसिद्ध केली. यामध्ये अट क्रमांक दोन अशी आहे की, ‘कामाच्या जागेची पाहणी करून सरपंचांचा दाखला घेऊन निविदेसोबत जोडावा.’
श्री. गावडे यांच्या आरोपानुसार, ठेकेदार हा दाखला घेण्यासाठी सरपंचांकडे गेले, तेव्हा त्यांना हा पाहणी दाखला देण्यास नकार दिला. दाखला नाकारताना सरपंच गावडे यांनी सांगितले की, ‘या कामाचा ठेकेदार ठरविला आहे, तेव्हा आम्ही त्यांना दाखला दिला व त्यासाठी आवश्यक आणखी दोन ‘डमी’ना दाखला दिला आहे. त्यामुळे आम्ही आणखी कुठल्याही ठेकेदाराला दाखला देणार नाही. तो अधिकार आपला आहे.’
सरपंचांनी दाखला देण्यास नकार देणे आणि ठराविक ठेकेदारांनाच दाखला दिल्यामुळे, श्री. गावडे यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची दाट शक्यता असल्याचा जोरदार आरोप केला. ठराविक लोकांनाच दाखला देऊन इतरांना निविदा प्रक्रियेतून बाजूला सारण्याचा हा प्रकार असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी, श्री. गावडे यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दोन पर्यायी मागण्या केल्या आहेत. अट कायम ठेवायची असेल, तर निविदा भरण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना कामाच्या जागेचा पाहणी दाखला तत्काळ द्यावा. अन्यथा, निविदेतील अट क्रमांक दोन (कामाच्या जागेची पाहणी करून सरपंचांचा दाखला जोडण्याची) तत्काळ आणि कायमस्वरुपी काढून टाकावी. श्री. गावडे यांनी ही अट न काढल्यास, या कामांमध्ये मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराला खतपाणी मिळेल, असा इशारा दिला आहे. या आरोपांवर सरपंच गावडे यांनी आपली बाजू देताना, ‘निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून जे-जे ठेकेदार आमच्याकडे आले आहेत, त्या सर्वांना आम्ही दाखला दिला आहे. असा कोण आरोप करत असेल तर तो पूर्णपणे खोटा आहे,’ असे सांगत, त्यांनी श्री. गावडेंनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.
-------------
जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाकडे लक्ष
श्री. गावडे हे निविदेतील अट रद्द करण्यावर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरपंच सर्व ठेकेदारांना दाखला दिल्याचा दावा करत आहेत. यामुळे या प्रकरणातील सत्यता तपासणे प्रशासनासाठी आवश्यक आहे. आता जिल्हा परिषद प्रशासन या दोन्ही बाजूंचा विचार करून निविदेतील अट कायम ठेवते की ती रद्द करते, याकडे निरवडेवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
