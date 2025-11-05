कणकवली : दिव्यांग कार्यक्रम
kan52.jpg
02524
कणकवली : येथील दिव्यांग आरोग्य तपासणी शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे बोलत होते. यावेळी डॉ. विशाल रेड्डी व इतर उपस्थित होते.
--------------
दिव्यांगांना योजनांचा लाभ
मिळण्यासाठी सहकार्य करणार
दीक्षांत देशपांडे : उपजिल्हा रुग्णालयात दिव्यांग तपासणी शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ५ : शासकीय योजनांचा लाभ घेताना दिव्यांग बांधवांना कोणत्याही प्रकराचे सहकार्य किंवा मदत हवी असल्यास महसूल प्रशासनाकडून केली जाईल, अशी ग्वाही तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली.
कणकवली उपजिल्हा रूग्णालयात दिव्यांग बांधवांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर झाले. याचे उद्घाटन तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, दिव्यांग बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर त्यांच्याकडे यूडीआयडी कार्ड असणे अनिवार्य आहे. कणकवली तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांकडे हे कार्ड नाही, त्यांअनुषंगाने उपजिल्हा रुग्णालयात कार्ड काढण्यासाठी कॅम्प लावला आहे. दिव्यांग बांधवांनी आपले यूडीआयडी कार्ड काढून शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा. तसेच इतर दिव्यांग बांधवांनाही त्याबाबतची माहिती द्यावी.
शिबिरावेळी नायब तहसीलदार गंगाराम कोकरे, डॉ. विशाल रेड्डी, सुनील सावंत, सचिन सादये, अशोक पाडावे, संगीता पाटील, यल्लाप्पा कट्टीमनी, डॉ. बाळासाहेब जोशी, डॉ. धनंजय रासम, डॉ. सचिन डोंगरे, व्ही. यू. शिगनाथ, गौरी पाटील, शुभम दळवी आदी उपस्थित होते.
सुनील सावंत म्हणाले की, दिव्यांग बांधवांना यूडीआयडी कार्ड काढण्यासाठी ओरोस येथे जिल्हा मुख्यालयात जावे लागत होते. सर्वच दिव्यांगांना ओरोस येथे जाणे शक्य नसल्याने आम्ही हे कार्ड काढण्यासाठी तालुकास्तरावर कॅम्प घेण्याची मागणी जिल्हाधिकारी आणिव जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत कणकवली तालुकास्तर कॅम्प उपजिल्हा रुग्णालयात लावला आहे. यापुढेही असेच शिबिर लावून इतर दिव्यांग बांधवांनाही यूडीआयडी कार्ड काढण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. संगीता पाटील यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन मानसी नकाशे यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.