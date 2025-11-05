सिंधुदुर्ग कबड्डी संघाचा अर्जुन चव्हाण कर्णधार
कुडाळ, ता. ५ ः जयप्रकाश नारायण माध्यमिक विद्यालयाचा नववीतील विद्यार्थी अर्जुन चव्हाण याची किशोर गट सिंधुदुर्ग कबड्डी संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली. जिल्हा कबड्डी फेडरेशनच्या वतीने झालेल्या किशोर आणि किशोरी गट निवड चाचणीत वाडोस विद्यालयाचा संघ अजिंक्य ठरला. यात अष्टपैलू कामगिरी करणारा अर्जुन चव्हाण याला कप्तानपदी संधी देण्यात आली असून, तो ६ ते ९ नोव्हेंबरदरम्यान पुणे येथे होणाऱ्या राज्य अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेत सिंधुदुर्ग संघाचे नेतृत्व करणार आहे. त्याच्या निवडीबद्दल कबड्डी प्रशिक्षक डॉ. आनंद राठ्ये, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्था यांच्या वतीने त्याचे अभिनंदन करण्यात आले.
कुडाळ, ता. ५ ः येथील रोहन मुंडये यांनी सीए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. आपल्या या यशाचे श्रेय त्यांनी आई-वडील आणि बहिणीला दिले आहे. त्यांनी आपले आर्टिकलशिप आणि मार्गदर्शन सीए शैलेश मुंडये यांच्या अंतर्गत पूर्ण केले.
