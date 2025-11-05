महर्षी कर्वे महिला महाविद्यालय रत्नागिरीच्या सौ. प्रतिभा लोंढे यांना ‘टीचर्स एक्सलन्स अवॉर्ड’
रत्नागिरी ः शिरगाव येथील महर्षी कर्वे महिला महाविद्यालय रत्नागिरीच्या प्रतिभा लोंढे यांना टीचर्स एक्सलन्स अॅवॉर्डने गौरवण्यात आले.
प्रतिभा लोंढे यांना ‘टीचर्स एक्सलन्स अॅवॉर्ड’
रोटरी क्लबतर्फे सन्मान; महर्षी कर्वेच्या प्राध्यापिका
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ ः शहराजवळील शिरगाव येथील महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षणसंस्थेच्या महर्षी कर्वे महिला महाविद्यालयाच्या प्रतिभा लोंढे यांना रोटरी क्लबतर्फे ‘टीचर्स एक्सलन्स अॅवॉर्ड’ प्रदान करण्यात आला.
रोटरी क्लबचा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रत्नागिरीतील विवेक हॉटेलमध्ये झाला. गेल्या ६८ वर्षांपासून रोटरीतर्फे विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जात आहेत. दरवर्षी शिक्षणक्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी टीचर्स एक्सलन्स अॅवॉर्ड किंवा नेशन बिल्डर अॅवॉर्ड दिला जातो. रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्टचे प्रांतपाल डॉ. लेनी डिकोस्टा यांच्या हस्ते लोंढे यांचा गौरव करण्यात आला. या वेळी रोटरी क्लबचे अध्यक्ष प्रमोद कुलकर्णी, सचिव वीरकर, वरिष्ठ रोटेरियन दिलीप भाटकर, धरमसी चौहान आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माधुरी कळंबटे आणि वेदा मुकादम यांनी केले. लोंढे या गेल्या तीन वर्षांपासून महर्षी कर्वे महिला महाविद्यालयात साहाय्यक प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत आहेत.
