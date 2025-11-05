-नमो किसान योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना द्या
‘नमो किसान’चा लाभ शेतकऱ्यांना द्या
तुकाराम कुडकर ः मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ५ ः सातत्याने विविध कारणांमुळे राहणारी प्रतिकूल स्थिती आणि अपेक्षित न मिळणारा पिकाला दर (भाव) यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. केंद्र शासनाची पीएम किसान योजना आणि राज्यशासनाची नमो किसान योजनांची शेतकऱ्यांना साथ मिळत आहे. पीएम किसान योजनेच्या राज्यातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ७५ टक्के लाभार्थी नमो किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेप्रमाणे नमो किसान योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी चिखलगावचे माजी सरपंच तुकाराम कुडकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांना नमो किसान योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे कुडकर यांनी पत्राद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
कोट
महाराष्ट्राची १३ कोटी जनता असून, त्यामध्ये केवळ ९१ लाखच शेतकरी आहेत का? याची पडताळणी होणे गरजेचे आहेत. पीएम किसान योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना नमो किसान योजनेचा लाभ मिळणे गरजेचे असताना अनेक शेतकरी नमो किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. या साऱ्याचा सखोल अभ्यास होऊन पीएम किसान योजनेप्रमाणे नमो किसान योजनेचाही सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे गरजेचे आहे.
--तुकाराम कुडकर, माजी सरपंच चिखलगाव
