प्राथमिकच्या 89 शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती
‘त्या’ ८९ शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती
शिक्षणाधिकाऱ्याचे पत्र; दुर्गम भागातील शाळांची गैरसोय
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ ः जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या सातव्या टप्प्यातील बदल्यांचे आदेश प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्थगित केले. सातव्या टप्प्यात सर्वसाधारणमधील शिक्षकांना दुर्गम भागात पाठवण्यात येणार होते. त्यासाठी ११३ शिक्षकांची यादी निश्चित झाली होती. त्यातील २४ शिक्षक रूजू झाले; मात्र ८९ शिक्षकांच्या बदल्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील बदलीप्राप्त शिक्षकांना कार्यमुक्त करा, असा आदेश १७ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकाप्रमाणे देण्यात आला होता. त्यापैकी २४ शिक्षक १८ ऑक्टोबरला बदली मिळालेल्या शाळांवर रूजू झाले. उर्वरित शिक्षकांनी १८ तारखेला हजर होणे टाळले. त्यानंतर दिवाळीची दीर्घ सुटी सुरू झाली. त्यानंतर काही दिवसांनी शिक्षण विभागाकडून स्थगिती आदेश आला आणि त्यांच्या बदल्या थांबवण्यात आल्या. शिक्षणखात्याने नव्या शाळेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करून पुन्हा मूळच्या शाळेवर हजर होण्याचे फतवे काढले. या निर्णयामुळे अनेक शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थगिती आदेशात बदली प्रक्रिया रद्द अथवा तत्सम कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याकारणाने कार्यमुक्त करणे व मूळ शाळेत हजर करून घेणे, अशा दोन्हीही ठिकाणी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. १७ ऑक्टोबरचा बदली आदेश हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीने आहे; मात्र २७ ऑक्टोबर रोजी काढलेला स्थगिती आदेश हा शिक्षणाधिकारी यांच्या सहीने आहे. त्यामुळे प्रशासनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काढलेला आदेश कनिष्ठ अधिकारी स्थगित कसे करतात, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बदल्या स्थगिती करण्यामागे कोणाचा दबाव आहे, यावरून तर्कवितर्क काढले जात आहेत.
चौकट
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय
दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सातवा टप्पा उपयुक्त ठरणार होता; परंतु हा टप्पा स्थगित केल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त राहिली तर तेथील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सातव्या टप्प्यात सर्वाधिक नियुक्त्या या राजापूर, खेड, दापोली तालुक्यात झाल्या आहेत, या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.