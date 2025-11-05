मच्छिमारांना सवलींसाठी प्रयत्नशील
कुणकेश्वर : येथे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी मच्छीमारांशी संवाद साधला. (छायाचित्र : संतोष कुळकर्णी)
मच्छिमारांना सवलींसाठी प्रयत्नशील
पालकमंत्री नीतेश राणेः हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविणार
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ५ : लांबलेला परतीचा पाऊस आणि समुद्रातील वादळ सदृश्य परिस्थिती यामुळे अडचणी सापडलेल्या तालुक्यातील मच्छीमारांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मच्छीमारांना सवलती देण्याच्या दृष्टीने चर्चा घडवून आणली जाईल. त्यामुळे मच्छीमारांनी चिंता करू नये, असे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी तालुक्यातील कुणकेश्वर येथील मच्छीमार संवाद मेळाव्यात आश्वासित केले. निसर्गातील बदलामुळे मच्छीमारांवरील संकट शासनाच्या माध्यमातून दूर करण्याचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
लांबलेला परतीचा पाऊस आणि समुद्रातील वादळ सदृश्य परिस्थिती यामुळे मच्छीमारी थंडावल्याने त्रस्त झालेल्या तालुक्यातील मच्छीमारांची येथे बैठक झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांची कैफियत जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत कुणकेश्वर येथे पारंपरिक मच्छीमार रापण संघ देवगड आणि श्रमजीवी पारंपरिक रापण संघ सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्यावतीने संवाद मेळाव्याचे आयोजन केले होते त्यावेळी ते बोलत होते.
मंचावर संदीप साटम, प्रकाश राणे, सदाशिव भुजबळ, श्री देव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली, सरपंच महेश ताम्हणकर, सुनील पारकर, ज्ञानेश्वर खवळे, विश्वास भुजबळ यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. सुरुवातीला मच्छीमारांनी किनारपट्टीवरील मच्छीमारी हंगामाची, वादळ सदृश्य परिस्थितीची व त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमारी व्यवसायाची माहिती दिली. अद्याप पूर्ण क्षमतेने मच्छीमारी हंगाम सुरू झालेला नाही. यातून मच्छीमारांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून आर्थिक सहाय्य करावे अशी मागणी करण्यात आली. तसेच किनारी भागात अवैध मासेमारी होत असल्याकडेही लक्ष वेधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यामुळे छोटे मच्छीमार अडचणीत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
श्री. राणे म्हणाले, निसर्गामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे मच्छीमारी हंगाम अडचणी येतो. मत्स्यव्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या कष्टाची जाणीव आहे. निसर्गापुढे मच्छीमार सध्या हतबल आहेत. काही काळ विरोधी आमदार राहिल्याने मच्छीमारांचे प्रश्न, समस्या मच्छीमारांना होणाऱ्या यातना याची माहिती आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला गेल्याने शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांना सवलती दिल्या पाहिजेत असा आग्रह आहे. सरकार मच्छीमारांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे नागपूर येथील येत्या हिवाळी अधिवेशनात मच्छीमारांच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणण्यात येईल. भरपाईसाठी काय निकषं असावेत आणि सवलत कशा पद्धतीने दिली जावी याबाबत चर्चा केली जाईल. त्यामुळे मच्छीमारांनी विश्वास ठेवून निवांत रहावे. लवकरच मच्छीमारांवरील संकट दूर करण्यासाठी आपले प्रयत्न राहतील असे सांगितले. सूत्रसंचालन करून आभार रामदास तेजम यांनी मानले.
चौकट
लवकरच १० गस्तीनौका
किनारा सुरक्षिततेसाठी लवकरच १० नवीन गस्तीनौका आणणार आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना तयार करण्यासाठी प्रयत्न आहेत. मच्छीमारांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन आर्थिक उन्नती साधावी. विविध शासकीय अध्यादेशाचा अभ्यास करण्यासाठी मच्छीमार अभ्यास गट तयार करावा, असे आवाहनही पालकमंत्री राणे यांनी यावेळी केले.
