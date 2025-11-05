डॉ. अनुजा कुलकर्णी यांचे शिबिर
डॉ. अनुजा कुलकर्णी यांचे
इन्फिगोमध्ये शिबिर
रत्नागिरी, ता. ५ : साळवी स्टॉप येथील इन्फिगो आय केअर हॉस्पिटल येथे ८ नोव्हेंबरला रोजी ऑडिओलॉजी तज्ज्ञ डॉ. अनुजा कुलकर्णी रुग्णांची तपासणी करणार आहेत. सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत त्या तपासणी करणार आहेत.
इन्फिगो आय केअर हॉस्पिटल येथे दर महिन्याला डॉ. कुलकर्णी रुग्णांची तपासणी करत असतात. श्रवण क्षमतेतील बिघाडाचे लवकर निदान, योग्य श्रवणयंत्र निवड आणि समुपदेशन, कानातील आवाज आणि इतर समस्यांवर उपाय याबाबत डॉ. कुलकर्णी मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच वयोमानानुसार श्रवण कमी होण्यावर त्या मार्गदर्शन करतात. ऐकू येत नाही, श्रवणशक्ती कमी झाली आहे, कमी ऐकू येते, फोनवर बोललेले ऐकू येत नाही, कानामधून शिट्टीसारखा आवाज येतो अशा प्रकारच्या समस्या असणाऱ्या रुग्णांनी तपासणीसाठी आगाऊ नोंदणी करावी, असे आवाहन केले आहे.
