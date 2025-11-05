गवाणेतील विद्यार्थ्यांनी केली पंढरपूरची पायी वारी
swt523.jpg
02650
गवाणेः पंढरपूरची पायी वारी करून आलेल्या शालेय मुलांचे ग्रामस्थ आणि शाळेतर्फे मिरवणूक काढून स्वागत करण्यात आले.
गवाणेतील विद्यार्थ्यांनी
केली पंढरपूरची पायी वारी
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ५ : जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा गवाणे येथील चौथीचे विद्यार्थी हर्षाली घाडी, आनंद घाडी, प्रज्ञा आयरे या मुलांनी पंढरपूरला पायी चालत तब्बल २६० किलोमीटरचा प्रवास केला. लहान वयातच आध्यात्मिक भावना रुजू झालेल्या या मुलांचे गवाणेवासीयांतर्फे मिरवणूक काढून स्वागत करण्यात आले. तब्बल २६० किलोमीटर पायी चालत प्रवास करून पायाच्या तळव्यांना फोड आले तरी बालवयातच या चिमुरड्यांनी गवाणे ते पंढरपूर पायी चालत हा प्रवास पूर्ण केला. या पायी प्रवास करणाऱ्या मुलांचे गवाणे येथे पायी वारी मिरवणूक काढून गवाणेवासीयांनी स्वागत केले व कौतुक केले. यावेळी गावातील ग्रामस्थांसह शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष उपाध्यक्ष व मुख्याध्यापक अमरीन शेख, लक्ष्मण घोटकर, अंगणवाडी सेविका उपस्थित होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.