मार्शल आर्टमध्ये घवघवीत यश
गोवा ः गोवा ओपन इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशिप स्पर्धेत पदक मिळवणारे रेहान मजगांवकर आणि सलमान मजगांवकर.
रेहान, सलमान मजगांवकरचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ : गोवा येथील पेडम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथे झालेल्या गोवा ओपन इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशिप स्पर्धेत रत्नागिरीतील मिरकर मार्शल आर्ट्स अँड फिटनेस सेंटरचा रेहान साबीर मजगांवकर आणि सलमान साबीर मजगांवकर या दोन्ही विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवले. रेहान याने १४ वर्षाखालील मुलांमध्ये मार्शल आर्टमधील काता या विभागात सुवर्णपदक पटकावले तर कुमिते या विभागात कास्यपदक पटकावले. सलमानने सात वर्षाखालील मुलांमध्ये मार्शल आर्टमधील काता आणि कुमिते या दोन्ही प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले.
