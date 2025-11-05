संगमेश्वर-१२ लाखांचा ऐवज लंपास
करंजारीत बंद बंगला फोडला
१२ लाखांचा ऐवजावर डल्ला ; दागिन्यांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ५ ः तालुक्यातील करंजारी येथे शिक्षकाचा बंद बंगला फोडून चोरट्यांनी सुमारे १२ लाख रुपयांचा ऐवज पळविला. यामध्ये सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी चोरट्यांविरूद्ध देवरूख पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
करंजारी येथील सेवानिवृत्त शिक्षक मधुसूदन शिवराम भुर्के यांनी तक्रार दिली आहे. दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त भुर्के कुटुंबीय बाहेरगावी गेले होते. मंगळवारी ते पुन्हा घरी परतले असता त्यांच्या बंगल्यामध्ये चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. चोरट्यांनी बंगल्याच्या मागील दरवाजा उचकटून आतमध्ये प्रवेश केला. कपाटातील सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांवर चोरट्यांनी डल्ला मारला, असे भुर्के यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच लांजा उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुरेश कदम आणि देवरूख पोलिस निरीक्षक उदय झावरे यांनी सहकाऱ्यांसह तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी पाहणी करत पंचनामा केला. यामध्ये सुमारे १२ लाख रुपये किमतीचे दागिने गायब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या चोरीचा तपास करण्यासाठी श्वानपथक, ठसेतज्ज्ञ आणि फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकाला पाचारण करण्यात आले होते. भरवस्तीत ही घरफोडी झाल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
