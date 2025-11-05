तिर्लोटमधील ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते भाजपत दाखल
देवगड : तालुक्यातील तिर्लोट ठाकूरवाडीतील कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.
देवगड, ता. ५ : तालुक्यातील तिर्लोट ठाकूरवाडीतील काही कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. प्रवेश करणारे कार्यकर्ते ठाकरे गट शिवसेना पक्षाचे असल्याचा दावा भाजपकडून केला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रवेशामुळे तिर्लोट परिसरातील भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढण्यास मदत झाल्याचे सांगितले जात आहे. यावेळी बाळ खडपे, संजय बोंबडी, अनिल पुरळकर उपस्थित होते.
