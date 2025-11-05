चिपळूण- भाजप जिल्हाध्यक्षांचा राजीनामा
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष
सावंत यांचा राजीनामा
कौटुंबिक, राजकीय संघर्ष टाळण्यासाठी निर्णय
चिपळूण, ता. ५ ः भाजप दक्षिण रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनी आज पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण चिपळूण दौऱ्यावर असताना त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे राजीनामा दिला. कौटुंबिक आणि राजकीय संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रदेशाध्यक्ष राजीनामा मंजूर करणार का?, याची उत्सुकता आहे.
रत्नागिरीचे नगराध्यक्षपद महिलेसाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे भाजपमधून ठाकरे गटात गेलेले बाळ माने यांच्या सून शिवानी माने नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहेत. शिवानी या भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांची मुलगी आहे. शिवानी माने यांना महाविकास आघाडीकडून नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळाली, तर राजेश सावंत यांना आपल्याच मुलीच्या विरोधात म्हणजे महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करावा लागेल. त्यामुळे कौटुंबिक आणि राजकीय संघर्ष टाळण्यासाठी सावंत यांनी जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे.
रवींद्र चव्हाण आज चिपळूण दौऱ्यावर आले असताना भाजपच्या कार्यक्रमाला जाण्यापूर्वी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी चहापान घेतले. त्या वेळी राजेश सावंत यांनी राजीनामा दिला. सावंत यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर भाजपच्या गोटात तो एकच चर्चेचा विषय झाला. ते पक्षात नाराज आहेत. काहींबरोबर त्यांचे वाद झाल्याची अफवा उठली होती; मात्र प्रदेशाध्यक्ष भेट घेऊन अडचणही त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांना सांगितली. त्यावर प्रदेशाध्यक्ष काहीही बोलले नाही; मात्र सावंत यांनी पाठीवर हात मारून ते सावंत यांना कार्यक्रमाला सोबत घेऊन गेले.
माझी मुलगी शिवानी माने ठाकरे गटाकडून रत्नागिरी नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार असणार आहेत. अशावेळी मी भाजपच्या जिल्हाध्यक्षपदी असणे योग्य वाटत नाही. माझी ही अडचण पक्षाच्या वरिष्ठांच्या कानावर घालून मी पदाचा राजीनामा दिला आहे. मी पक्षात नाराज नाही. यापुढे पक्षासाठी काम करत राहणार आहे.
- राजेश सावंत, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
