आयटीआय एनएसएसतर्फे नाचणे गावात सेवाकार्य
आयटीआय एनएसएसतर्फे सेवाकार्य
नाचणे गावत दत्तक ; रक्तदात्यांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी नाचणे गाव दत्तक घेण्यात आले आहे. त्यामार्फत प्राचार्य, शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यातून बंधारे, स्वच्छता, दुरूस्ती व इतर कामे, शाळेच्या भिंती रंगवणे, पाणी अडवा-पाणी जिरवा या संकल्पनेतून बंधारा बांधणे यासारखी कामे या संस्थेमार्फत करण्यात येतात. याबद्दल प्राचार्यांचा सत्कार सरपंच ऋषिकेश भोंगले यांच्या हस्ते करण्यात आला.
नाचणे गावात २०२५- २६ मध्ये प्रथम घरपट्टी भरणा केलेल्या खातेदारांचा सत्कार करण्यात आला. त्यामध्ये श्रीराम गोखले यांनी त्यांचे मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी आम्ही नाचणे ग्रामपंचायत हद्दीत सुमारे ३० वर्षापासून राहात असून आणि आम्ही घरपट्टी वेळेवर भरतो; परंतु अशा स्वरूपाचा सत्कार सोहळा प्रथमच झाल्याचे सांगितले. नाचणे ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात पिरॅमल संस्थेमार्फत मोफत औषधोपचार व प्रेशर, शूगर तपासणी गेली चार वर्षे महिन्याच्या तिसऱ्या बुधवारी केली जाते. त्यांचादेखील सत्कार केला. सुवर्णसूर्य फाउंडेशनतर्फे कोकण कोस्टल हाफ मॅरेथॉन स्पर्धेचे सलग दोन वर्षे आयोजन करून कोकणातील पर्यटन उद्योग, व्यवसायाला चालना देण्याचे काम संस्थेमार्फत होते. त्यामध्ये नाचणे गावांतून मॅरेथॉन स्पर्धा जात असते, याबद्दल सुवर्णसूर्य फाउंडेशनचादेखील सत्कार करण्यात आला.
गावांमधील रक्तदान शिबिर आयोजक आणि रक्तदाते यांचा सत्कार केला. सूत्रसंचालन उमा मेस्त्री यांनी केले. कार्यक्रमाला सरपंच ऋषिकेश भोंगले, उपसरपंच निलेखा नाईक, ग्रामपंचायत सदस्य सुचिता घडशी, सिद्धी सुपल, प्रिती रसाळ, विभावरी नागवेकर, शिवानी रेमुळकर, रेश्मा कोळंबेकर, शुभम सावंत, विनेश गार्डी, संकेत कदम, प्रशांत रसाळ, प्रकाश रसाळ, ग्रामपंचायत अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
