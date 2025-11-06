तालुकाध्यक्षपदी सौ. दीप्ती महाडिक
चिपळूण ः भाजप महिला मोर्चा चिपळूण तालुकाध्यक्षपदी दीप्ती महाडीक यांना नियुक्तीपत्र देताना रवींद्र चव्हाण.
चिपळूण तालुकाध्यक्षपदी दीप्ती महाडीक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ६ ः भाजप महिला मोर्चा चिपळूण तालुकाध्यक्षपदी माजी जिल्हा परिषद सदस्या दीप्ती महाडीक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निवडीचे पत्र भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी चिपळूण दौऱ्यावर भाजप मेळाव्याप्रसंगी दिले.
खांदाटपाली येथील महाडीक या सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. गत जिल्हा परिषद निवडणुकीत पेढे गटातून निवडणूक जिंकत यश संपादन केले होते. काही महिन्यांपूर्वी उद्योजक प्रशांत यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. आता भाजपने महाडीक यांच्यावर महिला मोर्चा चिपळूण तालुकाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. या वेळी माजी आमदार सूर्यकांत दळवी, भाजप नेते प्रशांत यादव, भाजप दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत, उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे, वैभव खेडेकर, रामदास राणे, चिपळूण तालुकाध्यक्ष विनोद भुरण, चिपळूण शहराध्यक्ष शशिकांत मोदी, जिल्हा उपाध्यक्ष परिमल भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते.
