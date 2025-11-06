''समर्पक'' नाटकांच्या शिर्षकगीतांच्या पुस्तकांचे प्रकाशन
- rat6p3.jpg-
25O02730
रत्नागिरी ः डॉ. नितीन चव्हाण यांच्या समर्पक या नाटकांच्या शीर्षकगीतांच्या पुस्तकांचे प्रकाश करताना मान्यवर.
‘समर्पक’च्या शीर्षकगीताचे पुस्तक प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ ः मराठी रंगभूमी दिनानिमित्त डॉ. नितीन चव्हाण लिखित समर्पक या नाटकांच्या शीर्षकगीतांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन येथील रंगशाळा सिनेनाट्य विद्यालयात झाले. या सोहळ्याला ज्येष्ठ रंगकर्मींसहित इंडियन मेडिकल असोसिएशनची नाटकमंडळी व रसिक प्रेक्षक उपस्थित होते. रंगशाळेच्या संचालिका मानसी पाथरे यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. या वेळी डॉ. नितीन चव्हाण, डॉ. शशांक पाटील व डॉ. मेधा गोंधळेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर व्यासपीठावर असलेल्या मान्यवरांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. डॉ. चव्हाण यांनी आपल्या मनोगतात त्यांच्या शब्दरचनांना संगीतबद्ध करून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहभागी असलेल्या संगीतकार व पार्श्वगायक तसेच ध्वनिसंयोजन करणारे तंत्रज्ञ यांचे आभार मानले तसेच पुस्तक डिझाईन करून प्रकाशित करण्यासाठीच्या प्रक्रियेत ग्राफिक डिझायनर्स व प्रिंटर्स यांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचा आवर्जून उल्लेख केला.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.