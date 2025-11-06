मलकापूर पालिकेच्या प्रकल्पांची कुडाळ नगरसेवकांकडून पाहणी
मलकापूर ः कुडाळ नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांनी नगरपरिषदेच्या प्रकल्पांची पाहणी केली.
मलकापूर पालिकेच्या प्रकल्पांची
कुडाळ नगरसेवकांकडून पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ६ ः कुडाळ नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांनी मलकापूर व विटा नगरपरिषदेच्या घनकचरा प्रकल्पांची पाहणी केली. या प्रकल्पांमध्ये वापरण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीची साधने आणि मनुष्यबळ याबाबत माहिती घेतली. कुडाळ नगरपंचायतीने एमआयडीसी येथे कचरा व्यवस्थापन उद्योग प्रकल्पासाठी जागा घेतली आहे. हा उद्योग प्रकल्प कोणालाही त्रासदायक होऊ नये, या प्रकल्पातून प्रदूषित हवा दुर्गंधी निर्माण होऊ नये, याची काळजी कशाप्रकारे घेतली जाऊ शकते, त्यासाठी वापरण्यात येणारी यांत्रिक सामग्री, मनुष्यबळ, अत्याधुनिक तंत्र याचा वापर कसा करता येईल, त्यासाठी नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर, गटनेता विलास कुडाळकर, नगरसेवक अभिषेक गावडे, राजीव कुडाळकर, नगरसेविका नयना मांजरेकर, चांदणी कांबळी, प्रशासकीय अधिकारी राजू पठाण, श्री. नाटेकर यांनी मंगळवारी (ता. ४) कराड-मलकापूर व विटा नगरपरिषदेला भेट देत तेथील प्रकल्पांची पाहणी केली. या प्रकल्पामध्ये वापरण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीची माहिती नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली. अजून काही अत्याधुनिक कचरा उद्योग प्रकल्पावरील प्रकल्प पाहण्यात येणार असणार असल्याचे नगराध्यक्ष बांदेकर यांनी सांगितले.
