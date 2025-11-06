रस्त्यावरील धोकादायक खड्डे मळेवाड ग्रामस्थांनी बुजविले
मळेवाड ः रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविताना ग्रामस्थ.
रस्त्यावरील धोकादायक खड्डे
मळेवाड ग्रामस्थांनी बुजविले
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ६ ः मळेवाड परिसरात रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघात होत असल्याने ग्रामस्थांनी स्वखर्चाने येथील अपघातांना कारणीभूत ठरणारे रस्त्यावरील खड्डे वाळू, सिमेंट, खडीचा वापर करून सामाजिक बांधिलकी जपत तात्पुरत्या स्वरुपात बुजविले.
मागील काही महिन्यांपूर्वी येथील रस्त्यांचे डांबरीकरण झाले होते; मात्र सतत पडणाऱ्या पावसामुळे हे डांबरीकरण काही ठिकाणी उखडले असून त्या ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. मळेवाड जकात नाका परिसरात पडलेल्या खड्ड्यात दुचाकीस्वार पडून अपघात घडत आहेत; मात्र बांधकाम विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झालेले दिसत आहे. त्यातच रस्त्याच्या दुतर्फा वाढलेल्या झाडी झुडपांमुळे प्रवास करताना वाहनचालकांची तारांबळ उडत आहे. या झाडी झुडुपांमुळे अचानक समोरून येणारे वाहन दिसत नसल्याने काही वेळा अपघात होतात. त्यामुळे याकडेही वनविभागाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
खड्डे बुजविण्यासाठी रवींद्र तळवणेकर, महालक्ष्मी मार्बल स्टील सेंटर, संतोष गावडे, मदन मुरकर, बाळू चव्हाण, प्रकाश शिरसाट, बाळा मुरकर यांनी यासाठी मदत केली. संबंधित विभागाने रस्त्यावरील खड्डे व वाढलेल्या झाडी झुडपांबाबत तत्काळ दखल घेऊन पुढील धोके टाळावेत, अशी वाहनचालक, ग्रामस्थ मागणी करत आहेत.
