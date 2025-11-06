संस्थान आचरा गावच्या कार्तिकोत्सवाची सांगता
आचराः कार्तिकोत्सवातील काकड आरतीची सांगता दहिहंडी फोडून करण्यात आली.
संस्थान आचरा गावच्या
कार्तिकोत्सवाची सांगता
दीपोत्सव उत्साहातः पंचमुखी महादेव दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. ६ः संस्थान आचरे गावच्या गेला महिनाभर सुरू असलेल्या कार्तिकोत्सवातील पालखी सोहळ्याची सांगता बुधवारी (ता. ५) रात्री दीपोत्सवाने तर पहाटे सुरू असलेल्या काकड आरतीची सांगता आज पहाटे दहिहंडी फोडून करण्यात आली.
संस्थान आचरे गावचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणून कार्तिकोत्सव ओळखला जातो. कोजागिरी पौर्णिमा ते त्रिपुरारी पौर्णिमा असा महिनाभर हा उत्सव सुरू असतो. यात रात्री पालखी सोहळा तर पहाटे विठ्ठल मंदिरात काकड आरती रंगते. पहाटे साडेचारपासूनच विठ्ठल नामाचा जयघोष सुरू होतो. अभंग, गजर, भक्तिगीते गायली जातात. विठ्ठल रखुमाई, शिवराम महाराज पादुकांचे ब्राह्मण सचिन केळकर यांच्या हस्ते विधिवत स्नान पूजन, नैवेद्य आदी विधी होतात. काकडा ओवाळला जातो. रामेश्वर आरतीसह विठ्ठलाच्या आरती घेऊन भक्तजन रामेश्वर मंदिरास प्रदक्षिणा घालतात. असा काकड आरतीचा महिनाभर थाट होता.
कोजागिरी पौर्णिमेपासून रोज रात्री पालखी परिक्रमा होते. कार्तिक दशमीला आचरा वरचीवाडी येथील नारायण मंदिराला तर कार्तिक एकादशीला देवूळवाडी येथील विठ्ठल मंदिराला श्री विष्णू विराजित पालखी भेट देते. त्रिपुरारी पौर्णिमेदिवशी रामेश्वर मंदिर आणि दीपमाळा आकर्षक फुलांनी सजविण्यात येऊन दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. काही ठराविक वेळीच होणारे पंचमुखी महादेवाचे दर्शन त्रिपुरारी पूर्णिमेदिवशी होत असल्याने दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. पहाटे विठ्ठल मंदिरातील काकड आरतीला प्रदक्षिणेनंतर पावल्यांचा फेर धरून दहिहंडी फोडून या सोहळ्याची सांगता करण्यात आली.
