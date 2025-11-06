मालगुंड येथे कोमसापतर्फे पुरस्कार वितरण
रत्नागिरी, ता. ६ः कोकण मराठी साहित्य परिषदेतर्फे दरवर्षी साहित्यिक आणि साहित्येतर क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी विविध पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. हा वार्षिक पुरस्कार वितरण सोहळा उद्या (ता. ७) ला मालगुंड येथील स्मारक संकुलात सकाळी ११.३० वाजता आयोजित केला आहे.
कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री मधूमंगेश कर्णिक हे या कार्यक्रमावेळी उपस्थित राहणार आहेत तसेच पालकमंत्री तथा कोमसापचे विश्वस्त डॉ. उदय सामंत, ठाणे विधानसभेचे सदस्य तथा कोमसापचे विश्वस्त संजय केळकर, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे आणि कोमसापचे विश्वस्त रेखा नार्वेकर, प्रा. एल. बी. पाटील, अनुप कर्णिक यांची विशेष उपस्थिती लाभणार असल्याची माहिती कार्यक्रमाच्या आयोजकांकडून देण्यात आली. या सोहळ्याला साहित्यिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी आणि साहित्यिकप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन मालगुंड येथील कवी केशवसुत स्मारक समितीचे अध्यक्ष गजानन पाटील, कोमसापचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. प्रदीप ढवळ आणि कोमसापच्या केंद्रीय अध्यक्षा नमिता कीर यांनी केले आहे.
