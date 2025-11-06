दिवाळी सुट्टी हॉटेल व्यवसायिकांच्या पथ्थ्यावर
संगमेश्वर तालुक्यात पर्यटनाचा गोडवा
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ६ ः दिवाळी सुटीनिमित्त जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक दाखल झाले होते. त्यामुळे संगमेश्वर तालुक्यातील मार्लेश्वर, कर्णेश्वर, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा वाडा, गरम पाण्याचे कुंड अशा ठिकाणी पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती. त्याचा फायदा या परिसरातली हॉटेल व लॉज व्यावसायिक यांना झाला. त्यामुळे यंदाची दिवाळी हॉटेल व्यावसायिकांसाठी गोडवा देणारी ठरली आहे.
दिवाळी सुट्टीमुळे ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात जिल्ह्यातील सर्व पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर येथील पर्यटक कोकणात दाखल झाले होते. संगमेश्वर तालुक्यातील निवास व भोजनाच्या सुविधा उत्तम असल्यामुळे शहरासह संगमेश्वर, देवरूख, धामणी, गोळवली, आरवली येथील हॉटेलमध्ये पर्यटकांची जेवणासाठी मोठी गर्दी होत होती. तालुक्यातील निवासासाठी पर्यटकांनी काही लॉजवर वस्ती करून जवळपास असणाऱ्या पर्यटनस्थळांचा आनंद घेण्यास व येथील भोजनाचा आस्वाद घेण्यास अग्रक्रम दिले होते. तालुक्यातील मार्लेश्वर, कर्णेश्वर, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या वाड्याला, गरम पाण्याचे कुंड या पर्यटनाशी संबंधित गावांनाही अनेक पर्यटकांनी भेटी दिल्या. त्यामुळे यंदाची दिवाळी उद्योगांशी संबंधितांसाठी वेगळा गोडवा देणारी ठरली आहे.
