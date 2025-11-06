महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करा
रत्नागिरी ः महामार्गाची पाहणी करताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल.
महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करा
मनुज जिंदल ः मिऱ्या-नागपूर, मुंबई-गोवा मार्गाची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ ः मिऱ्या-नागपूर, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी पाहणी केली तसेच महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करा, अशा सूचना त्यांनी ठेकेदारांना दिल्या आहेत.
महामार्ग पाहणीवेळी राजापूर प्रांताधिकारी डॉ. जस्मिन, जीवन देसाई, तहसीलदार प्रियांका ढोले, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता कुलकर्णी, उपअभियंता कौशिक रहाटे, अनिल पाटील, प्रकल्प व्यवस्थापक प्रेमकुमार आदी उपस्थित होते. मिऱ्या-नागपूर आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरील कुवारबाव, आकाशवाणी, हातखंबा, पाली पूल, लांजा, कुर्णे आदी ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. लवकरात लवकर काम सुरू करण्याबाबत ठेकेदारांनाही त्यांनी सूचना दिल्या. ते म्हणाले, काम गतीने करण्यासाठी नियोजन करावे. काही समस्या, अडचणी येत असतील त्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. अधिक वेगाने काम करून पूर्ण करण्यासाठी वेळेचेही नियोजन करावे, असेही सांगितले.
दरम्यान, महामार्ग कामाबाबत प्रवाशांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पावसाळा संपल्यामुळे या कामाला वेग येणे गरजेचे आहे तरच दिलेल्या वेळेत महामार्गाचे काम पूर्ण होणार आहे. जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी पाहणी केल्यानंतर निश्चितच वेग येईल, असा विश्वास वाहनचालकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
