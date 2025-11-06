नगरपरिषद, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2025
- rat६p१२.jpg-
२५O०२७७४
रत्नागिरी ः जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि अन्य अधिकारी.
पालिका, नगरपंचायतीत एक खिडकी
जिल्हाधिकारी जिंदल ; जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीची बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक परवानग्या एकत्रित मिळाव्यात यासाठी नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये एक खिडकी राबवावी, तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा आणि भरारी पथक निर्माण करून तपासणीनाक्यांवर तैनात करावे, अशा सूचना या वेळी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२५च्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी आज जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीची बैठक घेतली. बैठकीला पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे, अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, अप्पर पोलिस अधीक्षक बी. बी. महामुनी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, आकाश लिगाडे, मुख्याधिकारी वैभव गारवे, उत्पादन शुल्क अधीक्षक कीर्ती शेडगे, जिल्हा कोषागार अधिकारी प्रविंद बिरादार, तहसीलदार प्रियांका ढोले, अमृता साबळे आदी उपस्थित होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी या वेळी संगणकीय सादरीकरण करून सविस्तर माहिती दिली. मतदान केंद्रांमध्ये किमान पायाभूत सुविधा असल्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी भर द्यावा. प्रिंटिंग प्रेसमालकांना प्रकाशकाचे नाव, संख्या छपाईबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सूचना द्यावी. सर्व परवानग्या एकत्रितरीत्या मिळण्यासाठी नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये एक खिडकी राबवावी. तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा. भरारी पथक निर्माण करून तपासणीनाक्यांवर तैनात कराव्यात, अशा सूचना या वेळी जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस अधीक्षकांनी दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.