कुंभारमाठ सरपंचांचा शिंदे शिवसेनेत प्रवेश
कुंभारमाठ ः सरपंच पूनम वाटेगावकर यांचे शिंदे शिवसेनेत स्वागत करताना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत.
मालवण, ता. ६ : भाजपच्या कुंभारमाठ सरपंच पूनम वाटेगावकर यांनी आज शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे भाजपला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, मनोज वाटेगावकर, माजी नगरसेवक जॉन नऱ्होना यांनीही शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. पुष्पगुच्छ देऊन श्री. सामंत यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले.
आमदार नीलेश राणे यांच्या विकासकामांचा धडाका तसेच त्यांच्या कार्यावर प्रेरित होऊन शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला असल्याचे प्रवेशकर्त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी शहरप्रमुख दीपक पाटकर, मच्छीमार आघाडी जिल्हाप्रमुख राजा गावकर, मधुकर चव्हाण, महेश सारंग, संदीप भोजने, राजन परुळेकर, शहर संघटक राजू बिडये, मच्छीमार आघाडी तालुकाप्रमुख भाऊ मोर्जे, सूरज बिरमोळे, जमा डायस आदी उपस्थित होते.
