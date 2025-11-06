रामगड सरपंचांचा भाजपमध्ये प्रवेश
रामगडः सरपंच शुभम मटकर यांनी रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.
मालवण, ता. ६ : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत तालुक्यातील ठाकरे शिवसेनेचे रामगड सरपंच शुभम मटकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी रामगड गावाच्या विकासासाठी भरघोस निधी देण्याचे आश्वासन पालकमंत्री राणे यांनी सरपंच मटकर यांना दिले. त्यांच्यासोबत सुधीर मिठबावकर, अनंत कामतेकर, मोहन घाडीगावकर, दिनेश कामतेकर, रवींद्र कामतेकर, धाकू मेस्त्री, आरती कामतेकर, वैभवी मालोंडकर, संगीता मिठबावकर, अंकिता वाघ, अक्षता मेस्त्री, लक्ष्मी मेस्त्री, चिन्मय कामतेकर, वैभव तारकर, विश्वेश पराडकर, अविकेश वाघ आदींनी प्रवेश केला. आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी हा प्रवेश महत्त्वाचा ठरणार आहे.
