कोणी कोणाला आणले ते येत्या निवडणुकीत कळेल
कोणी कोणाला आणले ते
येत्या निवडणुकीत कळेल
संजू परब ः पालकमंत्री नितेश राणेंच्या टिकेला उत्तर
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ६ ः सावंतवाडीची जनता, श्री देव पाटेकर, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे व माजी मंत्री, आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्यामुळे मी सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष झालो. बाकी कोणाचाही संबध नाही. मात्र, येणाऱ्या निवडणुकीत कोणी कोणाला आणले ते कळेल, असे मत शिवसेना जिल्हाप्रमुख, माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी व्यक्त केले.
सावंतवाडी येथे काल (ता.५) भाजपच्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री नितेश राणे यांनी ''मी नगराध्यक्ष केलं तेच आज आव्हान देत आहेत, मी नसतो तर काय झाल असत,'' असे त्यांनी कोणाचेच नाव न घेता अप्रत्यक्षपणे संजू परब यांना डिवचल होत. यावर श्री. परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिले. श्री परब म्हणाले, "मी सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष झालो त्यात सर्वात महत्त्वाची साथ सावंतवाडीच्या जनतेची होती. नारायण राणे, रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे मी नगराध्यक्ष झालो. बाकी कोणाचाही संबंध नाही. मात्र, जे आमदार झाले ते महायुतीच्या माध्यमातून झालेत. आमदार दीपक केसरकर यांची सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघात मोठी ताकद आहे. यापूर्वी सुध्दा त्यांनी दोन वेळा राजन तेली यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. तेव्हाही ते निवडून आले होते. केसरकरांची ताकद वैयक्तिक आहे. ते महायुतीतून निवडून आले आहेत. येणाऱ्या निवडणुकीत कोणी कोणाला आणलं ते कळेल." यावेळी माजी जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, सचिव परिक्षित मांजरेकर, तालुकाध्यक्ष नारायण उर्फ बबन राणे, शहराध्यक्ष बाबू कुडतरकर, विनायक म्हाडेश्वर, युवा सेनेचे तालुकाध्यक्ष क्लेटस फर्नांडिस, सुधन कवठणकर यांसह अन्य उपस्थित होते.
