हडी कालिका देवीचा जत्रोत्सव उत्साहात

हडी ः जत्रोत्सवानिमित्त रोषणाईने कालिका देवी मंदिर परिसर असा उजळला होता.
मालवण, ता. ६ : हडी येथील श्री कालिका देवी मंदिरात त्रिपुरारी पौर्णिमा जत्रोत्सव उत्साहात आणि बहुसंख्य भाविकांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी मंदिर परिसरात दिव्यांची आरास व रांगोळीच्या माध्यमातून साकारलेली श्री रामाची प्रतिमा लक्षवेधी ठरली.
त्रिपुरारी पौर्णिमा जत्रोत्सवानिमित्त कालिका देवी मंदिरात विविध कार्यक्रम झाले. सकाळी देवीच्या मंगल स्नानाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. देवीला सुवासिक फुलांची मनमोहक आरास करण्यात आली. त्यानंतर महाआरती होऊन ओटी भरण्यास प्रारंभ झाला. गावराठीचे देव नागेश्वर मंदिर येथून कालिका मंदिर येथे आगमन झाले. सायंकाळी दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. मंदिर परिसरात दिव्यांची आकर्षक आरास करण्यात आली. मंदिरही आकर्षक रोषणाईने उजळून निघाले होते. दिव्यांची आरास व रांगोळीच्या माध्यमातून साकारलेली श्री रामाची प्रतिमा आकर्षण ठरली. रात्री गडगेवाडी सेवा मंडळ, हडी यांचे भजन, पोथी वाचन व बारा-पाच मानकऱ्यांच्या हस्ते गणेश पूजन, रात्री उशिरा गावराठी व पालखी प्रदक्षिणा सोहळा झाला. रात्री भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या जत्रोत्सवास भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून दर्शनाचा लाभ घेतला.
पराड दुर्गादेवीचा
उद्या जत्रोत्सव
मालवण, ता. ६ : तालुक्यातील पराड येथील श्री दुर्गादेवीचा वार्षिक जत्रोत्सव कार्तिक वद्य तृतीयेला शनिवारी (ता. ८) होणार आहे. यानिमित्त सकाळी पूजा अर्चा, दुपारी महाप्रसाद, ओटी भरणे, सायंकाळी भजने, त्यानंतर पालखी प्रदक्षिणा होऊन रात्री खानोलकर दशावतारी मंडळाचा नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे. समस्त तारी, पराडकर बंधू तसेच भाविकांनी जत्रोत्सवाला उपस्थित राहून लाभ घ्यावा, असे आवाहन समीर तारी यांनी केले आहे.
