बांद्यात किल्ल्यांच्या प्रतिकृती लक्षवेधी

बांदाः येथे आयोजित केलेल्या किल्ले स्पर्धेतील प्रथम क्रमांक विजेता ''सुवर्णदुर्ग''.
स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसादः ‘सुवर्णदुर्ग’ प्रथम क्रमांकाचा मानकरी
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ६ ः ज्येष्ठ नागरिक विकास मंच बांदा पंचक्रोशीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या बांदा शहर मर्यादित किल्ले स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुलांनी सादर केलेल्या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सुंदर प्रतिकृतींनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. या स्पर्धेत चैतन्य वराडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी साकारलेला ‘सुवर्णदुर्ग’ प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला.
द्वितीय क्रमांक दर्पण देसाई व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या ‘लोहगड’ किल्ल्याला मिळाला, तर तृतीय क्रमांक सानवी नाईक व इतरांनी साकारलेल्या ''जंजिरा'' किल्ल्याने पटकावला. उत्तेजनार्थ पारितोषिके कौस्तुभ राणे व अन्य (विशाळगड-पन्हाळा) आणि गौरांग कानसे (रायगड) यांना जाहीर करण्यात आली. याव्यतिरिक्त देवांश साळगावकर व वेदांत चौगुले यांना विशेष पारितोषिक देण्यात आले.
या स्पर्धेचे परीक्षण शिक्षक हंसराज गवळे आणि कला शिक्षक प्रसाद राणे यांनी केले. परीक्षणाच्या वेळी संस्था अध्यक्ष अन्वर खान, हनुमंत सावंत, सुभाष नाईक, महादेव वसकर, जगन्नाथ सातोसकर, नागेश सावंत व गुरुनाथ नार्वेकर उपस्थित होते.
स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम रविवारी (ता. ९) सायंकाळी ६ वाजता श्रीराम चौक, बांदा येथे होणार आहे. सर्व स्पर्धक, पालक, ग्रामस्थ व ज्येष्ठ नागरिकांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहावे, असे आवाहन अध्यक्ष अन्वर खान व सचिव गुरुनाथ नार्वेकर यांनी केले आहे.
