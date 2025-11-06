''मरुसागर''पाठोपाठ ''एर्णाकुलम''लाही थांबा
सिंधुदुर्गः येथील रेल्वे स्थानकात थांबलेल्या एर्णाकुलम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेसचे कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना पदधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांच्यावतीने स्वागत करण्यात आले.
‘मरुसागर’पाठोपाठ ‘एर्णाकुलम’लाही थांबा
सिंधुदुर्ग रेल्वेस्थानक ः प्रवाशांमधून समाधान व्यक्त
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ६ ः कोकण रेल्वे बोर्ड व रेल्वे प्रशासनाच्या सहकार्याने कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय समितीच्या अनेक वर्षाच्या मागणीला यश आले असून जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावर मरुसागर एर्नाकुलम अजमेर एक्सप्रेस या गाडीनंतर आज एर्णाकुलम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस या दुसऱ्या गाडीला थांबा मिळाला आहे. या गाडीचे कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना पदधिकाऱ्यांच्या वतीने गाडीला पुष्पहार व श्रीफळ वाढवून स्वागत करण्यात आले.
सिंधुदुर्ग रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीने मोटरमॅनचे पुष्पगुच्छ देऊन तसेच गाडीला पुष्पहार घालून स्वागत केले. यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पावसकर, सचिव अजय मयेकर, जिल्हा समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर, उपाध्यक्ष परशुराम परब, जिल्हा कार्याध्यक्ष शुभम परब, सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानक संघटना अध्यक्ष आप्पा मांजरेकर, सचिव सुमित सावंत, उपाध्यक्ष प्रणाली अवसरे, जिल्हा सहसचिव साई आंबेरकर, कसाल सरपंच राजन परब, तळगाव सरपंच लता खोत, सुकळवाड सरपंच युवराज गरुड, रिक्षा संघटना अध्यक्ष सुनील पाताडे, संजय वालावलकर, गावराई सरपंच सोनल शिरोडकर आदी उपस्थित होते.
चौकट
गाड्यांचा वेळ
सोमवारी दुपारी १२.३० या वेळेत मुंबईच्या दिशेने जाणारी मरुसागर एक्सप्रेस व बुधवारी सायंकाळी ७.३० वाजता मुंबईच्या दिशेने जाणारी एर्णाकुलम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस या गाड्यांना कोकण रेल्वे बोर्डाने सिंधुदुर्ग स्टेशनवर थांबा दिला आहे. त्यामुळे येथून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची अनेक वर्षाची गैरसोय दूर झाली आहे.
