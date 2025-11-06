गणपतीपुळे समुद्रात बुडणाऱ्या तरुणाला वाचविण्यात यश
समुद्रात बुडणाऱ्या तरुणास वाचवले
गणपतीपुळे येथील घटना ; व्यावसायिक, जीवरक्षकांचे धाडस
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ः तालुक्यातील श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे येथील समुद्रात काल (ता. ५) खानापूर (ता. विटा, जि. सांगली) येथील तरुणाला समुद्रात बुडताना वाचवण्यात यश आले. समुद्रकिनाऱ्यावरील मोरया वॉटरस्पोर्ट व्यावसायिक आणि जीवरक्षकांनी त्या तरुणाला वाचवले.
शशांक धीरेंद्र कुलकर्णी असे वाचवण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. ५) दुपारी घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, खानापूर येथील सहा तरुण मित्र श्री क्षेत्र गणपतीपुळे येथे देवदर्शनासाठी आणि पर्यटनासाठी आले होते. सर्वजण समुद्रात आंघोळीसाठी उतरले होते. यातील शशांक हा समुद्राच्या खोल पाण्यात गेल्यानंतर अडकला. मित्रांनी आरडाओरडा केल्याने किनाऱ्यावरील मोरया वॉटरस्पोर्टचे कर्मचारी जेस्की बोटीने तत्काळ बुडणाऱ्या तरुणाकडे धावले. खोल पाण्यात बुडत असलेल्या शशांकला त्यांनी सुखरूप बाहेर आणले. मोरया वॉटरस्पोर्टचे कर्मचारी कैलास शितप आणि आरिफुल यांनी धाडसाने शशांकचे प्राण वाचवले. त्यांना गणपतीपुळे ग्रामपंचायतचे जीवरक्षक यांची मोलाची मदत मिळाली. या घटनेची माहिती मिळताच मालगुंड गणपतीपुळे पोलिस दूरक्षेत्राचे कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.