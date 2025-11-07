फुपेरे भोवडवाडीतील मंदिरात कार्तिकी एकादशी साजरी
सजवलेले विठ्ठल मंदिर.
भोवडवाडीत विठ्ठलनामाचा गजर
राजापूर, ता. ७ः तालुक्यातील फुपेरे भोवडवाडी येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिरात कार्तिकी एकादशी महोत्सव मोठ्या भक्तीभावात, हरिनामाच्या गजरात साजरा करण्यात आला. या वेळी पूजापाठ, आरती या धार्मिक कार्यक्रमानंतर हळदीकुंकू तसेच दर्शनासाठी येणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांना वह्या, पेन-पेन्सिल भेट उपक्रम राबवण्यात आले. भोवडवाडी उत्कर्ष मंडळ मुंबई व ग्रामीण कार्यकर्त्यांनी एकादशीनिमित्त नियोजन केले होते. काल सकाळी ढोलताशांच्या वाजंत्री विठ्ठलनामाच्या गजरात वारकरी दिंडी सोहळा पार पडला. दिवसभरात राजापूर तालुक्यातील भाविकांनी तसेच विविध राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर मंडळींनी दर्शन घेतले. त्यानंतर लक्ष्मी भोवड व सहकारी यांचा हरिपाठ कार्यक्रम पार पडला तर दुपारी पंचक्रोशीतील वारकरी भजन झाले. या कार्यक्रमासाठी मंडळाचे कार्याध्यक्ष नामदेव भोवड, सल्लागार शांताराम भोवड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्सव समिती सदस्य प्रणित भोवड, किरण भोवड, दिनेश भोवड, धनंजय भोवड, मनोज भोवड, राजकुमार दिवाळे, सहमंडळाच्या सर्वच सभासद, पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी खूप मेहनत घेऊन कार्यक्रम नियोजनबद्ध पार पाडला.
