नियातक्षम फळांच्या बागांची नोंदणी करण्याचे आवाहन
नियातक्षम फळांच्या बागांची
नोंदणी करण्याचे आवाहन
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ११ ः जिल्ह्यातील निर्यातक्षम आंबा, भाजीपाला आणि इतर फळपिके उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतबागांची नोंदणी करण्यासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी स्तरावर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे.
राज्यातील होणाऱ्या फलोत्पादन निर्यातीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा पिकाचा मोठा वाटा आहे, विशेषतः जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या आणि इतर फळपिकांच्या उच्च गुणवत्तेमुळे राज्याने जागतिक बाजारपेठेत आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. या उत्पादनांना व शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य बाजारपेठ व चांगला दर मिळवून देण्यासाठी, हॉर्टीनेट ट्रेसेबिलीटी प्रणालीद्वारे (HortiNet Traceability System) बागांची ऑनलाईन नोंदणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी आवश्यक आहे. अधिक माहिती व मदतीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा नजीकचे सहाय्यक कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दी प्रत्रकाव्दारे कळविले आहे.
