दरवाजे बंद ठेवणाऱ्यांवर रेल्वे प्रशासनाची कारवाई

चिपळूण ः प्रवाशांना माहिती देताना रेल्वे सुरक्षादल.
दरवाजे बंद ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करा
मुकादम ः रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय होणार दूर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः मुंबईकडे जाणाऱ्या आणि तिकडून येणाऱ्या अनेक रेल्वेगाड्यांचे दरवाजे आतून बंद करून ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे चिपळूण रेल्वेस्थानकावर आरक्षण असलेल्या प्रवाशांनादेखील आत प्रवेश करता येत नाही. परिणामी, प्रवास न झाल्याने त्यांच्या तिकिटाचे पैसे वाया जात आहेत. या गंभीर प्रकाराकडे कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी लक्ष वेधले. दरवाजे आतून बंद करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली होती.
रेल्वे सुरक्षादल आता ॲक्शन मोडमध्ये आले असून, चिपळूण रेल्वेस्थानकावर विशेष जागरूकता मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान आरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनी गाड्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन प्रवाशांशी संवाद साधला आणि सुरक्षित व कायदेशीर प्रवासाचे नियम समजावून सांगितले. याबाबत मुकादम यांनी सांगितले की, अनेकदा अनधिकृत प्रवासी राखीव जागांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करतात. त्यामुळे आरक्षित प्रवाशांना जागा नाकारल्या जातात. अशा प्रकारांबाबत प्रवाशांनी गप्प न बसता तत्काळ स्टेशनवरील रेल्वे सुरक्षादल किंवा अधिकृत माध्यमांद्वारे तक्रार नोंदवावी.
