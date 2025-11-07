चिंदर शाळेच्या प्रगतीसाठी बांधील
चिंदरः ‘आदर्श कथामाला २०२५’ पुरस्कार मान्यवरांच्या हस्ते स्वीकारताना मुख्याध्यापिका स्मिता जोशी.
स्मिता जोशीः ‘आदर्श कथामाला २०२५’ पुरस्काराचे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. ६ः गेली दोन वर्षे मी आणि माझ्या सहकारी शिक्षिका स्वाती पाटील यांनी नियोजनपूर्वक कथामालेचे कार्य केले. माझे विद्यार्थी आणि पालकांनी या उपक्रमांना उत्तम सहकार्य केले. त्याचे फलित म्हणून मी त्यांच्या वतीने हा सत्कार स्वीकारीत आहे. शाळेच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रगतीला आम्ही सदैव बांधील राहू, असे प्रतिपादन चिंदर बाजार शाळेच्या मुख्याध्यापिका स्मिता जोशी यांनी केले.
अखिल भारतीय सानेगुरुजी कथामाला मालवण शाखेचा ‘आदर्श कथामाला २०२५’ पुरस्कार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चिंदर बाजार (ता. मालवण) शाळेला प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार वितरण सोहळा चिंदर बाजार शाळेच्या सभागृहात झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जनता विद्यामंदिर त्रिंबक शाळा समिती अध्यक्ष तथा साने गुरुजी कथामाला मालवणचे उपाध्यक्ष सुरेंद्र सकपाळ हे होते. अध्यक्ष सुरेश ठाकूर यांच्यासह सुगंधा गुरव (कार्यवाह), श्रुती गोगटे, मनाली फाटक, सविता चिंदरकर यांची उपस्थिती होती.
प्रास्ताविक सुरेश ठाकूर यांनी केले. चिंदरबाजार शाळेने गेली दोन वर्षे सातत्यपूर्वक कथामालेचे काम केले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांवर कथेच्या माध्यमातून संस्कार घडविले आहेत. त्याचे फलित म्हणजे आजचा हा पुरस्कार आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. सुगंधा केदार गुरव यांनी महिला पालकांना पालकत्वाची आणि संस्कारांची जाणीव करून दिली. श्रुती गोगटे यांनी मुलांचे विविध उपक्रम, त्यांचे आयोजन आणि शाळेच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील यशाबद्दल कौतुक केले.
अध्यक्ष व प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते मुख्याध्यापिका जोशी यांना कथामालेच्या वतीने शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ, सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र प्रदान करून गौरविण्यात आले. श्रुती गोगटे व सुगंधा गुरव यांच्या हस्ते सविता चिंदरकर यांचा स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. तिसरी व चौथीचे विद्यार्थी आणि पालकांना बालकुमार अंक (सुमेधा सदानंद कांबळी स्मरणार्थ) मनाली फाटक यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले.
यावेळी शाळेचा विद्यार्थी विहंग बेहेरे याने आणि मालवण कथामालेच्या वतीने सुरेश ठाकूर यांनी बोधपर कथा सांगितल्या. या कार्यक्रमास मोहिनी पाटील, सौदामिनी बेहेरे, सुनीता खोत, सुप्रिया बांदिवडेकर, मंदार बांदिवडेकर, दुर्वा चिंदरकर, वर्षा पाडावे, प्रसाद पडवळ, गीता जगताप, कीर्ती घाडी, निहारिका घाडी, वैष्णवी पडवळ, कस्तुरी बांदिवडेकर आदी उपस्थित होते. मनाली फाटक यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन सहाय्यक शिक्षिका स्वाती पाटील यांनी केले.
